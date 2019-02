Požarna sanacija jeseniške bolnišnice bi stala 2,7 milijona evrov

Jesenice, 7. februarja - Požar v jeseniški splošni bolnišnici je znova pokazal, kako nujna bi bila vgradnja evakuacijskih dvigal in ostalih ukrepov požarne sanacije, ki bi stali okoli 2,7 milijona evrov. Za izvedbo bi potrebovali leto in pol, so po sredini seji sveta zavoda, na kateri so obravnavali tudi to problematiko, danes sporočili iz bolnišnice.