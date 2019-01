Ministrstvo: Odločitev o gradnji nove gorenjske bolnišnice terja čas

Ljubljana/Jesenice, 10. januarja - Splošna bolnišnica Jesenice zaradi preobremenjenosti že nekaj let poziva državo k izgradnji nove regijske bolnišnice. Minister za zdravje Samo Fakin je v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil, da odločitev o potrditvi prejete strategije bolnišnice zahteva svoj čas in da se bo ministrstvo do predloga opredelilo, upoštevajoč vse potrebne vidike.