Na Jesenicah ob uspešnem delovanju urgence znova opozorila o premajhni bolnišnici

Jesenice, 12. decembra - V jeseniškem urgentnem centru so v treh letih delovanja sprejeli že 120.000 bolnikov. Vse več jih, tudi zaradi zasičenosti ljubljanske urgence, prihaja iz osrednje Slovenije. To pa hkrati z neugodnimi demografskimi in epidemiološkimi trendi prinaša prevelik pritisk na obstoječo jeseniško bolnišnico ter kliče po novi regijski bolnišnici.