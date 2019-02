Talibani zelo zadovoljni s pogovori z afganistanskimi politiki

Moskva, 6. februarja - Afganistanski talibani so danes pohvalili pogovore s predstavniki afganistanske politike, ki potekajo v Moskvi. Dvodnevne pogovore so označili za zelo uspešne, čeprav se razhajajo glede pravic žensk in zahteve, da bi morala država imeti islamsko ustavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.