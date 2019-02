Za izpraznjeno mesto člana Sodnega sveta trije prijavljeni

Ljubljana, 6. februarja - Na javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana Sodnega sveta so se prijavili Marjan Feguš, Boris Ostruh in Saša Prelič, je predsednik republike Borut Pahor sporočil poslanskim skupinam, s katerimi se bo v naslednjih dneh tudi posvetoval na to temo. Novega člana sicer iščejo po tistem, ko je Sodni svet zapustila Verica Trstenjak.