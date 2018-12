V sodnem svetu po odstopu Trstenjakove poudarili predano, učinkovito in strokovno opravljanje nalog

Ljubljana, 17. decembra - Sodni svet se je na mnenja, izražena ob odstopni izjavi članice Verice Trstenjak, odzval v izjavi, v kateri so med drugim poudarili, da svet "nadvse resno, predano, učinkovito in strokovno opravlja vse naloge, za katere je pristojen". Pričakujejo pa, da bo razširjenim pristojnostim sledila tudi okrepitev na kadrovskem in finančnem področju.