Na odboru za pravosodje izpostavljeno zmanjšanje sredstev za zaporski sistem

Ljubljana, 6. februarja - Odbor DZ za pravosodje je opravil razpravo o predlogu rebalansa proračuna za pravosodno ministrstvo za letošnje leto. Poslanci so izpostavljali zmanjšanje sredstev, namenjenih zaporskemu sistemu. Kritični so bili tudi do načrtovane ocene vrednosti izgradnje novega zapora v Dobrunjah pri Ljubljani.