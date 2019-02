V Mariboru razmišljajo o podražitvi komunalnih storitev

Maribor, 6. februarja - Mariborski župan Saša Arsenovič ocenjuje, da bo treba v Mestni občini Maribor nekoliko dvigniti cene komunalnih storitev. "Mislim, da se bomo morali pridružiti občinam, ki so to že naredile. Ker trenutne cene so izjemno nizke," je povedal na današnjem srečanju z novinarji pred sejo mestnega sveta, ki je napovedana za v ponedeljek.