Mariborska in okoliške občine poudarile pomen sodelovanja

Maribor, 23. januarja - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes na sedežu občine gostil župane okoliških občin, ki so se odzvali njegovemu povabilu. Kot je povedal po dogodku, je bilo delovno srečanje predvsem spoznavne narave, večinoma pa so na njem govorili o povezovanju in sodelovanju med občinami, zlasti na področju turizma.