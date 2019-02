Policija preverja pisanje o domnevno spornih poslih Arsenoviča

Maribor, 1. februarja - Policija je začela zbirati obvestila o preprodaji poslovne stavbe v Ulici Eve Lovše 19 v letih 2014 in 2016, pri katerih naj bi sodeloval tudi aktualni mariborski župan Saša Arsenovič, piše današnji Večer. To so potrdili tudi na generalni policijski upravi, policisti pa naj bi se primera lotili tudi na podlagi zapisov spletnega portala Požareport.