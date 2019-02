Zdravniški sindikati za upoštevanje normativov, ministrstvo za nagrajevanje po obremenjenosti

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana, 5. februarja - Razprava o preobremenjenosti in pomanjkanju družinskih zdravnikov ne pojenja ne med stroko ne v politiki. S kritičnimi razmerami v Zdravstvenem domu Kranj sta se seznanila sindikata Praktik.um in Fides. Ministrstvo za zdravje rešitev vidi v nagrajevanju bolj obremenjenih zdravnikov, v NSi pa so zahtevali nujno sejo odbora DZ za zdravstvo.