Kadri v primarnem zdravstvu: V srednje velikih zdravstvenih domovih Severne Primorske precejšnje pomanjkanje

Ajdovščina/Tolmin, 3. februarja - Poleg novogoriškega zdravstvenega doma so na Severnem Primorskem še trije, v Ajdovščini, Idriji in Tolminu. Povsod je pomanjkanje zdravnikov večje kot na Goriškem. Težave so predvsem zato, ker morajo družinski zdravniki med opravljanjem ambulantne dejavnosti dežurati tudi v nujni medicinski pomoči.