V Višnji Gori čez dve leti Hiša kranjske čebele

Ivančna Gorica, 9. februarja - V Višnji Gori, kjer so lani odkrili obeležje kranjski čebeli, nameravajo do leta 2021 nekdanjo šolo povsem prenoviti in v njej odpreti Hišo kranjske čebele. S tem bi nadaljevali začeto čebelarsko zgodbo. Pri tem se je občina Ivančna Gorica združila s Čebelarsko zvezo Slovenije, računajo pa tudi na posluh pristojnih ministrstev.