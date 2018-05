Na sedežu ZN ob svetovnem dnevu čebel odprli slovenski panj

New York, 25. maja - Slovenska misija pri ZN je v četrtek v počastitev svetovnega dneva čebel skupaj z Organizacijo ZN za kmetijstvo in prehrano (FAO) slovesno odprla slovenski panj. Panj, ki so ga postavili na severnem delu vrta ZN v New Yorku, je izdelal Matija Čemažar, zanj pa bo skrbel Andrew Cote iz dobrodelne organizacije Čebele brez meja.