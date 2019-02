Tudi komitenti NLB tarče phishing napada

Ljubljana, 4. februarja - Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je po petkovem incidentu s phishing napadom na komitente Gorenjske banke danes obravnaval še napad na komitente banke NLB. Kot so zapisali, je bilo na več naslovov posredovano sporočilo, s katerim so želeli dobiti podatke o dostopu do elektronske banke.