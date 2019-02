Pozor pred novim primerom lažnih elektronskih sporočil

"Ste prejeli sporočilo v imenu Gorenjske banke? Pozor: ne klikajte, gre za phishing, ukradli vam bodo podatke o kreditni kartici. Če ste podatke slučajno vpisali, pa se nemudoma obrnite na banko," so danes prek spletnega družbenega omrežja Twitter sporočili iz centra SI-CERT.

Pri phishingu oziroma t.i. ribarjenju gre za prevare, v katerih napadalci postavijo zelo prepričljive lažne kopije spletnih storitev in nato na različne načine nanje preusmerijo žrtve s ciljem kraje njihovih gesel.

"Gorenjska banka nikoli ne pridobiva podatkov o imetnikih plačilnih kartic preko spleta," so v odzivu na lažna sporočila zapisali na Gorenjski banki. Ob tem so pozvali vse, ki so prejeli omenjeno pošto, naj ne vpisujejo nobenih podatkov. V primeru, da so podatke vpisali, obstaja sum, da bo prišlo do zlorabe, zaradi česar je potrebno kartico takoj blokirati s klicem na klicni center Activa na številko 05 666 12 56, opozarjajo na Gorenjski banki. Uporabnikom še svetujejo, naj se nemudoma obrnejo tudi na banko zaradi nadaljnjih postopkov preprečevanja zlorabe podatkov.

Glede na doslej zbrane povratne informacije uporabnikov, ki so elektronsko sporočilo prejeli, med prejemniki sporočila ni komitentov Gorenjske banke, so še sporočili iz Gorenjske banke.