Sporočila SMS za nakup vinjete s popustom lažna

Ljubljana, 15. januarja - Na spletnih omrežjih se je v minulih dneh pojavilo oglasno sporočilo Hallo Kupona za nakup vinjete s polovičnim popustom, ki ga je prejelo tudi več imetnikov mobilnih telefonov. Pri tej ponudbi gre za prevaro in uporabnikom odsvetujemo, da na ta način poskušajo priti do vinjete, so sporočili iz Sicerta.