Bolnišnice med prioritetami požarnih inšpektorjev

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana/Jesenice, 31. januarja - Ob požaru v jeseniški bolnišnici so uvedli interni nadzor, ki bo pokazal, ali so upoštevali protipožarne predpise. Požarni inšpektorji ob obisku leta 2014 večjih nepravilnosti niso ugotovili. Bolnišnice so sicer med prioritetami inšpektorjev, ki pa vseh 220.000 zavezancev ne zmorejo nadzirati, priznava glavni inšpektor Boris Balant.