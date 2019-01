Požari v zdravstvenih in socialnih ustanovah že zahtevali smrtne žrtve

Ljubljana, 29. januarja - Požari v slovenskih zdravstvenih in socialnih ustanovah niso pogosti, običajno zahtevajo le materialno škodo. Pred današnjim požarom v jeseniški bolnišnici je smrtno žrtev terjal še ogenj v Izoli pred osmimi leti in požar v črnomaljskem domu starejših. STA objavlja kronologijo nekaterih požarov v zdravstvenih in socialnih ustanovah.