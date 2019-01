Po požaru v jeseniški bolnišnici na delu preiskovalci

Jesenice, 29. januarja - Požar, ki je popoldne izbruhnil v jeseniški bolnišnici in v katerem sta umrli dva moška, je pogašen. Na delu so požarni inšpektor in kriminalistična policija, ki bodo preiskali, kako se je to lahko zgodilo, je v današnji izjavi po obisku bolnišnice dejal minister za zdravje Samo Fakin. Po neuradnih informacijah naj bi požar zanetil bolnik.