Leto 2018: Zdravstvo še vedno brez odgovorov na ključne izzive

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 21. decembra - Iztekajoče se leto z novim ministrom za zdravje Samom Fakinom še ni prineslo dokončnih rešitev najbolj perečih težav na področju zdravstva, kot so čakalne dobe in poslovanje zdravstvenih zavodov v rdečih številkah. Na preobremenjenost so opozarjali delavci v zdravstvu, oči javnosti pa so bile med drugim uprte v reševanje otroške srčne kirurgije.