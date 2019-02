Med večjimi projekti Mol na področju kulture tudi dograditev Plečnikovega semenišča

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 1. februarja - Ljubljanska občina ima veliko načrtov na področju kulturne infrastrukture. Do izteka mandata župana Zorana Jankovića naj bi se nekdanja rafinerija sladkorja in tovarna koles spremenili v ustvarjalni središči, prenovili bodo Vilo Zlatica in Baragovo semenišče oz. uredili celotno območje okoli Gospodarskega razstavišča, ki naj bi dobilo novo dvorano.