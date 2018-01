Pionirski dom vabi v prenovljeno "vilo Čira čara" na Komenskega ulici

Ljubljana, 17. januarja - Po letu in pol prenove so nocoj odprli prenovljeno "vilo Čira čara", kot so nekdaj ljubkovalno imenovali hišo na Komenskega ulici 9, v kateri se je v 60. letih naselila Pionirska knjižnica, za njo pa Pionirski dom. Ena od treh enot centra za kulturo mladih bo še naprej namenjena zlasti likovni umetnosti. V njej sobiva tudi Hiša otrok in umetnosti.