Inšpekcijski nadzor pri Termitu ni pokazal nepravilnosti

Ljubljana, 29. januarja - Inšpekcija za okolje in naravo državnega inšpektorata za okolje in prostor je 16. januarja pri družbi Termit, ki jo je Občina Moravče obtožuje odlaganja nevarnih odpadkov, opravila izredni inšpekcijski nadzor. Ta ni pokazal nepravilnosti, so za STA povedali na ministrstvu za okolje in prostor.