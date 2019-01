Tudi v Termitu odločno zavrnili očitke moravške občine o nevarnih odpadkih

Moravče, 11. januarja - V podjetju Termit ostro zavračajo očitke Občine Moravče, da na tamkajšnji deponiji odlagajo nevarne odpadke. Kot so zapisali, sprejemajo zgolj inertne in nenevarne odpadke, za katera imajo ustrezna okoljevarstvena dovoljenja agencije za okolje. Občino in ljudsko iniciativo pozivajo k predložitvi dokazov, v nasprotnem bodo ugled ščitili na sodišču.