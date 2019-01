Jose Cura za STA: Rad imam večdimenzionalne like

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 30. januarja - Po nastopu v naslovni vlogi Verdijevega Otella leta 2016 na Ljubljana festivalu se bo v prestolnico prihodnji teden vrnil argentinski pevec, skladatelj in dirigent Jose Cura. V vlogi dirigenta in pevca bo sodeloval pri izvedbi opernih arij. Na splošno pa ima v glasbi oziroma operi rad večdimenzionalne like, je pred koncertom povedal za STA.