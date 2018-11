Festival Ljubljana ponovno z nizom zimskih koncertov

Ljubljana, 6. novembra - Festival Ljubljana je pripravil nov niz koncertov, ki bo popestril zimsko kulturno dogajanje v prestolnici. V sodelovanju z Grand hotelom Union in Slovensko filharmonijo bodo februarja prihodnje leto nastopili filharmonični orkester z izraelsko sopranistko Rinnat Moriah, argentinski tenorist Jose Cura in angleška vokalna skupina The Queen's Six.