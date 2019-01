Na 3. Zimskem festivalu od sodobne klasike preko znamenitih arij do a cappelle

Ljubljana, 21. januarja - Zimski festival bo v tretji izdaji med 2. in 6. februarjem vključeval tri raznolike koncertne večere. Otvoritveni bodo zaznamovale sodobne klasične skladbe in nekatera starejša dela, drugega brezčasne romantične arije v družbi tenorista in dirigenta Joseja Cure, na zaključnem pa bodo v a cappella izvedbi nastopili The Queen's Six.