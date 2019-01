Zlorabe drog in alkohola med dijaki šole najprej poskušajo reševati s pogovorom

Ljubljana, 30. januarja - Na srednjih šolah se vsako leto soočajo s primeri zlorabe alkohola in drog. Na policiji pravijo, da na območju šol in drugih vzgojno-izobraževalnih inštitucij zasežejo največ konoplje. Poudarjajo, da je vsak primer zlorabe drog in alkohola treba prijaviti. A šole, kjer sicer ne opažajo porasta primerov, poskušajo težave najprej rešiti s pogovorom.