Po julijski nesreči policija predlaga inšpekcijske postopke zoper lokale, ki so mladim prodali alkohol

Ljubljana, 24. oktobra - Po hudi julijski prometni nesreči, po kateri je umrl 25-letnik, še štirje mladi pa so bili poškodovani, je policija sklenila na tržni inšpektorat podati tudi predlog za uvedbo postopkov zoper lokale, za katere so ugotovili, da so točili alkoholne pijače tudi mladoletnim ter so poslovali izven določenega obratovalnega časa.