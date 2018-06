S poučnim stripom za večjo prometno varnost mladih

Ljubljana, 14. junija - Agencija za varnost prometa je v okviru programa za večjo prometno varnost otrok, mladostnikov in mladih pripravila stripovsko knjižico avtorja Davida Krančana Poljub po nesreči. Z njo želijo mlade opozoriti na prometno varnost ter jim na zabaven in njim razumljiv način približati tematiko prometne varnosti, so sporočili iz agencije.