Po opozorilih zobozdravnikov stroški bele zalivke niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS

Ljubljana, 28. januarja - V odboru za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici in v sindikatu zobozdravnikov opozarjajo, da še vedno ni urejeno področje belih zalivk pri otrocih, nosečnicah in doječih materah, saj da stroški materiala niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS. Prav tako so prepričani, da zobozdravniki niso krivi za dolge čakalne vrste v zobozdravstvu.