ZZZS z navodilom izvajalcem glede uporabe belih zalivk, še vedno možnost tudi amalgama

Ljubljana, 19. julija - Zavod za zdravstveno zavarovanje je danes izdal okrožnico zobozdravnikom glede uporabe belih zalivk namesto amalgamskih. Po novem bo za otroke do 15. leta starosti, nosečnice in doječe matere standardna zalivka bela. Bo pa lahko zobozdravnik še vedno vstavil tudi amalgamsko zalivko, če bo to nujno iz zdravstvenih razlogov.