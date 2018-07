Otrokom, nosečnicam in doječim materam bele zalivke na stroške ZZZS

Ljubljana, 11. julija - Evropska uredba, ki se je začela uporabljati 1. julija letos, zavezuje članice k temu, da zobozdravniki pri otrocih do 15. leta, nosečnicah in doječih materah uporabijo bele zalivke in ne več amalgamskih. To pomeni, da bo zdravstvena blagajna v celoti krila bele zalivke za te skupine ljudi, medtem ko jih je bilo treba doslej plačevati.