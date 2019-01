Vlada dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020

Ljubljana, 24. januarja - Vlada je dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020. Štirje javni visokošolski zavodi in 13 zasebnih s koncesijo bo razpisalo 18.632 mest za 1. letnik rednega in izrednega študija. Hkrati je dala soglasje k razpisu za vpis v doktorske programe 3. stopnje ljubljanske univerze.