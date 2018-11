Rektorji slovenski univerz za večjo prepoznavnost slovenskega visokega šolstva

Vipava, 30. novembra - Rektorji so v okviru današnje rektorske konference podpisali sporazum o sodelovanju v sklopu dveh mednarodnih iniciativ, namenjenih krepitvi prepoznavnosti slovenskega visokošolskega in raziskovalnega prostora ter posledično povečanju mobilnosti tujih študentov in raziskovalcev v Sloveniji - Study in Slovenia ter Euraxess.