S projektom Eduka2 do boljšega čezmejnega sodelovanja v izobraževanju

Ljubljana, 18. januarja - Projekt Eduka2 obravnava skupni izziv programskega območja od Benetk do Ljubljane oz. šibke zmogljivosti za čezmejno sodelovanje v izobraževanju. "Cilj je okrepiti izobraževalni sektor med Italijo in Slovenijo in pripraviti učna gradiva, ki so primerna za šole in univerze na obeh straneh meje," je pojasnila vodja projekta Eduka2 Zaira Vidau.