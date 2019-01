POP TV: Na koprski občini našli napravi za prikrito snemanje

Koper, 13. januarja - Uslužbenec koprske občine je v enem od predalov na občini našel kemični svinčnik in obesek za ključe, prirejena za prikrito snemanje. Na obeh napravah naj bi bili po neuradnih podatkih posnetki sodnih obravnav, je poročala POP TV. Koprsko občino so v minulih dneh že obiskali kriminalisti, so potrdili na PU Koper, ni pa znano, koga preiskujejo.