Podržaj v Tarči: Material rešetk v koprskem zaporu ustrezen

Ljubljana, 17. januarja - Rešetke v koprskem zaporu so dejansko iz manganovega jekla ustrezne kakovosti, je v nocojšnji oddaji Tarča na Televiziji Slovenija povedal prvi mož Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Analizo so odredili po pobegu dveh pripornikov, ko so pravosodni policisti v pismu zasejali dvom v kakovost materiala rešetk.