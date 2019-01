Juncker in Tusk z Mayevo govorila o brexitu

Bruselj, 18. januarja - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sta danes z britansko premierko Thereso May po telefonu govorila o brexitu. Voditelji so govorili predvsem o nadaljnjih korakih Londona, a podrobnosti niso znane, poročajo tuje tiskovne agencije.