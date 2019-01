Sestanek o ureditvi kaznivega dejanja posilstva bo še ta teden

Ljubljana, 15. januarja - Medresorska skupina za spremljanje izvajanja konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami je obravnavala dogajanje glede pobude, naj se preveri ustreznost ureditve kaznivega dejanja posilstva v zakonodaji, so za STA navedli na ministrstvu za delo. Ministrstvo za pravosodje bo ta teden sklicalo sestanek na to temo, so zapisali.