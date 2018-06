Podržaj kljub pomanjkanju pravosodnih policistov in njihovemu pozivu ne namerava odstopiti

Ljubljana, 14. junija - Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj meni, da so kadrovske težave v slovenskih zaporih - predvsem v Ljubljani in na Dobu - sicer zelo resne, vendar pa sam ne prevzema krivde za nastale težave in kljub pozivom pravosodnih policistov ne namerava odstopiti. Prepričan je, da se razmere izboljšujejo.