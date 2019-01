Nahtigal in Verovšek: Po glasovanju v britanskem parlamentu še vse odprto

Ljubljana, 16. januarja - Po obeh glasovanjih britanskega parlamenta, torkovem in današnjem, ni nič bolj jasno, kakšen načrt bo poslancem ponudila britanska premierka Theresa May in ali je možen premik, ocenjuje Matjaž Nahtigal z Univerze na Primorskem. Peter Verovšek z univerze v Sheffieldu pa ocenjuje, da bo Mayeva morda skušala v svoj prid izkoristiti časovno stisko.