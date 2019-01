Na ruskem tovornjaku izrabljene in poškodovane pnevmatike

Murska Sobota, 15. januarja - Policisti so v ponedeljek v naselju Rihtarovci pri Radencih ustavili 53-letnega državljana Rusije, ki je vozil tovorno vozilo v lasti pravne osebe iz Rusije. Pri kontroli dokumentov in pregledu vozila so ugotovili, da so bile na tovornem in priklopnem vozilu nameščene neustrezne, izrabljene in poškodovane pnevmatike.