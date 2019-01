Policisti z objavo fotografij za roparjema mariborske pošte

Maribor, 15. januarja - Policisti še iščejo neznanca, ki sta v ponedeljek oropala poštno poslovalnico na Kardeljevi cesti v Mariboru. Z orožjem sta zagrozila zaposlenim in zahtevala denar. Ko sta ga dobila, sta pobegnila neznano kam. Na policiji so danes objavili fotografiji s kraja dogodka in pozvali javnost k pomoči pri izsleditvi storilcev.