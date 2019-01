Zamaskiran moški z orožjem oropal prodajalno v Kamniku

Kamnik, 15. januarja - Neznani zamaskiran moški je v ponedeljek nekaj pred 18. uro oropal prodajalno v Kamniku. Ob vstopu je od prodajalke zahteval denar in svoje zahteve podkrepil z orožjem, odnesel je okoli 150 evrov, nato pa zbežal s kraja. Prodajalka ob tem ni bila poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, je bil storilec srednje postave in visok okoli 165 centimetrov. Govoril je slovensko, oblečeno je imel temno sivo bundo in spodnji del trenirke, prek obraza pa je imel poveznjeno tkanino z izrezom za oči in usta. Policisti preiskavo še nadaljujejo.