Policisti moškemu iz okolice Slovenske Bistrice zasegli malokalibrsko puško

Ljubljana, 14. januarja - Policisti so 49-letnemu moškemu iz okolice Slovenske Bistrice med hišno preiskavo zasegli malokalibersko puško neznane znamke z nameščenim daljnogledom, pripadajočih 128 nabojev in 63 različnih petard. Zasegli so mu tudi manjšo količino posušene zelene rastline, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja, so sporočili s PU Maribor.