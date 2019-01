Pozno popoldne oropali pošto na Kardeljevi cesti v Mariboru

Maribor, 14. januarja - Policiste so okoli 18. ure obvestili, da je bil sprožen alarm v pošti na Kardeljevi cesti v Mariboru. Policisti so takoj zaprli območje. Po dosedanjih ugotovitvah so oboroženi neznanci oropali pošto. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, nihče ni bil poškodovan, več podrobnosti pa ni znanih.