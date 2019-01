Prenovljeno novomeško središče nared spomladi

Novo mesto, 13. januarja - Novomeško središče, katerega prenove se je Mestna občina Novo mesto lotila pred skoraj poldrugim letom in bi jo morali že končati, naj bi bilo nared spomladi. Za pomlad so ostala še zaključna dela na začetku Rozmanove ulice in nekaj podrobnosti s postavitvijo makete, ureditvijo razsvetljave in jaškov, je povedal župan Gregor Macedoni.