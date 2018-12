V Novem mestu peticija za zaporo Glavnega trga za tranzitni avtomobilski promet

Novo mesto, 3. decembra - Predstavniki stranke Solidarnost so na pobudo občanov v nedeljo objavili spletno peticijo, v kateri predlagajo zaprtje novomeškega Glavnega trga za tranzitni avtomobilski promet. Ta naj postane kraj druženja, srečevanja, poslovanja in kulturno-umetniške dejavnosti, so dodali. Peticijo je do danes podpisalo več kot 530 podpisnikov.